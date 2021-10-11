響應台中購物節，產業故事館館舍同步推出超值體驗活動。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

第三屆台中購物節將抽出三億多元現金大獎，適逢雙十國慶連假熱鬧開跑，搭配中央發放振興5倍券加乘利多，台中產業故事館協會各館舍紛推出優惠方案。

台中產業故事館協會理事長吳德利表示，台中市去年觀光遊客人數居全國之冠，今年4月起疫情警戒加嚴，各故事館生意雖受到嚴重影響，但也善用時間加強館舍設備、開發新的體驗活動或培訓員工導覽技能等。

隨著逐步解封人潮慢慢回流，會員們也準備好帶給民眾們更棒的參觀內容，2021台中購物節搭配振興5倍券總價值超過3億元的加碼抽獎活動，猶如為在地產業商機注入活水，有助帶動全市產業與店家復甦。

屢獲經濟部優良觀光工廠的台灣味噌釀造文化館總經理，同時也是全國觀光工廠協進會理事長許立昇指出，台中購物節舉辦第3年，台灣味噌釀造文化館連續3年加入優惠店家行列，依往年經驗都有明顯營業額提升，今年市府加碼更超值，帶動導客效益與消費產值。

斥資上億打造中部唯一海洋教育主題園區、全球唯一釣具觀光工廠，榮獲經濟部工業局評選為國際亮點的「寶熊漁樂碼頭」，特別改變園區內自助導覽方式，迎合疫情後的遊客生態，力挺台中購物節，推出民眾持振興5倍券於全館單筆消費滿200元，即享1次幸運轉盤獲得豪華雙人午茶兌換券，以及釣具、文創伴手禮、小吃折價券等活動。

其他產業故事館館舍同步推出超值體驗活動，例如「木匠兄妹木工房」單筆消費滿1000元，即贈《來坐坐DIY》1份；「台灣印刷探索館」推出導覽加手工書DIY套票特惠200元；「布英熊文化創藝美食會館」手作DIY消費滿500元贈送小錢包1個；「大呷麵本家故事館」消費滿500元，就送價值180元紙捲DIY體驗1次。

「台灣味噌釀造文化館」玫瑰蜂蜜醋、國產紅麴味噌、國產薑黃味噌享買1送1；「Sylvia創意小學堂-迷你CNC雕刻體館」，購買手機座雕刻照片商品可免費刻字；「伊莎貝爾數位烘焙體驗館」香榭起司戀人買2送1，單筆消費滿500元加贈滿額禮1份；「大振豐洋傘」購買滿1500元加贈抽獎球1次(可累抽)等多項好康優惠。

經發局長張峯源表示，台中市產業故事館發展協會有30多家會員，場館精彩多元且富饒趣味，歡迎民眾趁著連假遊訪，感受不同以往的知性之旅，並下載台中購物節APP登錄消費發票，可參加天天抽現金5000元、周周抽十萬、月月抽百萬、壓軸抽千萬好宅，千萬別錯過。