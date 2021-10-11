近日大陸山西多地遭遇極端強降雨天氣，根據新華社10日引述山西省應急管理廳消息，山西嚴重洪澇災害已致全省11個市76個縣（市、區）175.71萬人受災，12.01萬人緊急轉移安置，284.96萬畝農作物受災，1.7萬餘間房屋倒塌。針對受災情況，多家大陸網路科技企業陸續宣佈捐贈山西受災地區。據澎湃新聞不完全統計，這些企業捐款金額已超過3億元（人民幣，下同）。

其中阿里巴巴、螞蟻集團、馬雲公益基金會和蔡崇信公益基金會宣佈將向山西災區捐款7000萬元，配合支持緊急救災、災後恢復、文物古跡保護和修復等工作。同時在淘寶搜索「山西加油」可進入馳援山西洪澇災害專項頁面；支付寶愛心捐贈平台也已開通「馳援山西」愛心捐贈通道。

據騰訊微信公眾號10日引述騰訊公益慈善基金會宣佈先期捐贈5000萬元，與中國紅十字基金會、中國文物保護基金會、山西省紅十字會等機構合作；百度基金會宣佈緊急捐贈5000萬元馳援山西，北京字節跳動公益基金會也宣佈捐贈5000萬元，聯合公益機構，為災區提供緊急救援物資等。

此外，為助力山西抗洪救災，10月初以來，抖音、今日頭條、西瓜視頻也已上線山西暴雨資訊專頁，方便全大陸使用者了解當地災情動態。