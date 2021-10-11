雙十連假期間，適逢五倍券使用的第一個連續假期，台南各飯店平均住房約9成滿，商圈來客數成長約4成，雙十國慶假期發票登錄金額超過1.5億元，台南各大商圈店家也紛紛推出優惠折扣，搶攻五倍券商機。

台南市長黃偉哲表示，截至目前為止發票登錄金額已突破16億元，預計可創造超過5000萬元產值，歡迎各地民眾來趟文化首都之旅、享受在地府城美食之外，登錄發票還有機會將眾多好禮帶回家。

台南市經發局長陳凱凌表示，包括成大、海安、赤崁朋派、佳里、下營及鹽水商圈店家紛紛推出許多優惠折扣，成大商圈發行數位認同卡，跨店家消費好康再加倍、海安商圈提供消費滿額打8折，還有店家推出使用五倍券消費放大面值回饋跟買1送1活動、赤崁朋派商圈結合使用五倍券享30多家加碼優惠，包含指定店家使用五倍券1000元可現折100元、200元振興券可兌換300元商品、500元振興券可兌換700元及消費滿額送好禮等優惠。民眾消費除了政府五倍券優惠，更可享商圈內合作店家加碼回饋等。

成大商圈發展協會王智永理事長表示，疫情趨緩，餐飲防疫措施鬆綁，加上政府五倍券上路，連假前2天，商圈內會員店來客數至少回流5成以上，商圈也發行數位認同卡，在地近百店家跨店合作，憑卡消費享折扣，消費滿額還有機會獲得電動機車、PS5、iPhone13等好禮。

黃偉哲說、歡迎市民朋友將五倍券留在台南消費，也歡迎全台民眾到台南旅遊消費，只要憑台南店家開立的發票，即可上台南購物節官網登錄，有機會抽中價值830萬元輕豪宅等大獎。