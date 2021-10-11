彰化縣長王惠美今天公布彰化縣5倍券加碼方案，呼籲全國民眾踴躍來把錢把5倍券「花」在彰化，好禮一把抓。（謝瓊雲攝）

彰化縣只要消費單筆200元以上，憑發票收據登錄就可以抽大獎，最大頭獎為伸港青年住宅，共計將抽出三戶，還有100台電動機車、現金大紅包。（謝瓊雲攝）

台灣玻璃館、彰化農漁會與各鄉鎮市農會也配合推出許多5倍券消費折扣優惠。（謝瓊雲攝）

台灣玻璃館、彰化農漁會與各鄉鎮市農會也配合推出許多5倍券消費折扣優惠。（謝瓊雲攝）

千呼萬喚，彰化縣振興經濟消費5倍券加碼方案出爐。彰化縣長王惠美11日宣布，為了吸全國民眾「花」在彰化，15日起憑消費200元發票上網登錄，即可獲得抽獎資格，明年1月、4月及7月分三次抽獎，除了有100台電動機車，最大獎是彰化縣力推的伸港海景青年住宅3戶，每次抽出一戶百萬青年宅，中獎者可自助、出租，甚至選擇兌領等值現金。

王惠美強調，不只是紙本5倍券，用現金、刷卡消費都可以，只要憑10月15日起至明年6月30日止，單筆200元以上發票、免用統一發票收據或台灣pay消費明細，即可上網登錄換取抽獎機會，消費愈多、登錄愈多筆，中獎機會愈高。

王惠美說，讓大家期待這麼久，彰化縣的振興加碼好禮終於出爐，總計投入逾3000萬元經費進行加碼。頭獎包括三戶伸港青年宅；貳獎則為彰化在地「摩特動力「生產製造」、每台價值5.9萬元的電動機車共100台；另外還有1.8萬個現金大紅包，每包從500元到最高2萬元，呼籲大家把握機會，踴躍到彰化來消費，好禮一把抓，一起拚經濟。

彰化縣旅遊協會、在地觀光工廠、農漁會等公私單位全都出席加碼方案公布記者會齊力宣傳各項好康優惠措施；整合觀光工廠、休閒農場、在地商圈、餐飲與交通運輸業者，及伴手禮業者等，聯合推出「彰化安心遊五倍券」包括「商品買一送一」、「鹿港廟口商圈吃透透」與「遨遊彰化景點自由配」三大主軸優惠活動。

「商品買一送一」，至參與活動的指定店家、觀光工廠或休閒農場，使用5倍券消費即享買1送1的優惠；「鹿港廟口商圈吃透透」，則集結商圈內32家業者推出限量168份消費卷，憑2500元紙本五倍卷可兌換3000元商圈消費卷，整整回饋20％給來鹿港的遊客；「遨遊彰化景點自由配」，包車業者推出原價6000元的1日遊（9小時）行程只需4988元優惠價，再加碼1小時，總計10小時，客製化行程打破傳統旅遊方式，想去哪裡就去哪裡，想吃什麼就帶你去吃。

另外彰化縣農漁會與26鄉鎮市農會也都有5倍券消費折扣優惠，其中彰化縣農會只要消費滿1000元就送1張東勢林場門票招待券；喜美超市各分店均推出消費滿500送50元折抵券，光這個月就已經送出1.1萬份，十分可觀。

王惠美說，彰化很有料、只是過去太低調，彰化不只有許多國定古蹟、絕美景點，還有全台唯一的海牛，亞洲唯二的扇形車庫，台灣玻璃館等15家觀光工廠、24家休閒農場等，歡迎大家快來體驗彰化的美、彰化的好。