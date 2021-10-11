備戰今年全國運動會，台中市各代表隊選手雙十連假期間持續努力集訓，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕陸續前往柔道、軟式網球、跆拳道等訓練場為選手加油打氣，並致贈加菜金及水果禮盒，期許選手們在全國運勇奪佳績、摘金奪冠。

李昱叡指出，台中柔道隊於上屆全國運動會拿下3金、2銀、4銅，新民高中教練林士玄長期耕耘基層，培養許多柔道國手，這屆將有奧運柔道男子銀牌得主楊勇緯、奧運柔道女子第七林真豪、上屆女子組柔道第四級金牌李宛庭等人參賽，期盼選手們再接再厲，延續東奧精神，超越上屆成績；楊勇緯與林真豪都在日前參加的全國大專運動會勇奪金牌。

台中致力推廣軟網運動、提升技術水準，孕育許多優秀運動人才，包括國家代表隊張祐瑄、張祐菘及羅舒婷等人，近年代表我國參加亞洲大學軟網錦標賽、亞青盃軟網錦標賽，不論國內外比賽都有優秀表現；以及林鼎鈞、張文馨、黃郁辰、李青玟、劉家綸、洪育勝、幸柏羽、吳郁欣等2019年全國運銅牌好手，期盼他們在全國運發揮實力，為台中爭光。

李昱叡表示，台中跆拳道實力堅強，2019年全國運勇奪3金2銀1銅，今年包括上屆男子第七量級金牌陳建溥、女子第七量級金牌陳彥羽、女子第一量級金牌林琬婷、女子第三量級銅牌邱少薇共同參賽，盼選手突破自我，為台中再奪佳績！

運動局指出，為培育台中市運動好手，運動局積極與柔道、軟網、跆拳道委員會合作辦理多項賽事，提供選手展現球技舞台，進一步帶動台中運動風氣與競技水準。