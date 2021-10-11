台北市推出「熊好券」原定8日開跑，卻因合作店家數低、民眾綁定數少及預算未通過等因素，北市府只能宣布延期1周。台北市議員游淑慧也收到商家吐苦水，她一查才發現，原來財政建設委員會覺得柯市府「先上車、後補票」。對於違反預算程序，游淑慧認為柯市府應先道歉。

游淑慧9日在臉書表示，8日去參加台北商圈的活動，遇到好幾個小店家大吐苦水，除防疫時期的困難，也提到新聞上報導議會卡住北市熊好券加碼促銷方案。她事後查了才發現，原來是財政建設委員會覺得柯市府先上車、後補票，預算沒通過就開始推動，是不尊重他們，因此要求柯市府先道歉；而她也坦言，這兩年中央和地方以防疫與振興為名，都有許多類似「前科」。

北市議員邱威傑也曾比喻，小孩先跟同學炫耀買遊樂器，回家才吵著要爸媽買。游淑慧指出，同樣的舉例套在中央就變成，這小孩炫耀自己剛買最熱門的遊樂器，然後直接跑去買，再回家跟爸媽說「我已經買了，幫我付錢！」而中央五倍券政策，先對外宣布後才提預算到立法院，現在其實預算仍在審查，但行政院就直接硬上車上路了，她也說，當然民進黨立委是「自我閹割」、「裝聾作啞」。

國民黨台北市議員游淑慧扮演韓劇《魷魚遊戲》中木頭人娃娃，與台北市長柯文哲大玩「一二三木頭人」遊戲，替北市府宣傳熊好券。（合成圖／北市府提供、摘自游淑慧臉書）

至於高雄，游淑慧直言更是誇張，直接乾坤大挪移預算，讓人嘆為觀止，利用國慶連假加辦的熱氣球活動，其實是直接用別的預算科目，連送審告知都不需要了，大多數議員連知情權都被剝奪。

游淑慧猜想，各縣市諸多加碼政策，都會出現類似的預算程序暇疵跟補程序，因為各縣市振興預算及作為，都是配合中央「突然」的五倍券；且過去兩個月、7月到9月各地議會大多休會狀態，也無法審議，當然政府會說「振興紓困迫在眉睫」，但站在監督機關的角度則是：不能藐視民意機關和法制程序。

不論中央、北市或其他縣市，游淑慧認為，違反預算程序就是錯誤示範，應該先坦率道歉，只不過現在熊好券的加碼政策已有近70萬人登記，延後抽籤影響這數十萬人權益，因此她呼籲市府趕快修補這個破洞，畢竟搶消費各縣市都在賽跑。

對於熊好券延期原因之一是預算墊付案未過關，台北市副市長黃珊珊8日坦言，的確有些局處沒把程序說得很清楚，沒有順利通過，也感謝議會追加預算、尤其是墊付案先付委；並強調「市府從來沒有甩鍋給議會意思」，市府跟議會對北市振興都有志一同，希望局處再做相關說明，下周可以順利圓滿；另有關程序上沒有完備，這部分很抱歉。台北市長柯文哲則樂觀看待，9日表示現在多1周可準備，等到活動上路時，相信會有更多店家加入。