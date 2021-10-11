台中市政府勞工局17日起，連續3個周末規畫「名人帶路·世代合作」免費職涯講座。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為協助中高齡者、高齡者及青年等求職民眾做好就業準備，建構並強化職場新觀念，台中市政府勞工局17日起，連續3個周末規畫「名人帶路·世代合作」免費職涯講座。

第一場17日下午邀請知名媒體人阮慕驊在台中市梧棲區台中港酒店舉辦，23日及30日由知名媒體人的夏韻芬及暢銷書作家蔡詩萍接續登場，每場次講座開放100位民眾入場。

台中市政府勞工局長張大春表示，為落實市長盧秀燕「青秀樂台中」政策及因應「中高齡者及高齡者就業促進法」施行，勞工局持續與台中市17所大專院校合作，提升青年就業競爭力，達成畢業即就業目標。

另為協助台中市中高齡求職者就業及轉業需求，並提供整合性就業服務措施，今年規畫3場次「名人帶路·世代合作」講座活動，透過邀請具知名度的名人講師以現場互動方式，將自身求職歷程、職涯規劃、就業眉角及曾遭遇困境的經驗分享給民眾，了解新世代的職場觀念，減少職場摸索及摩擦，增進工作和諧。

張大春指出，青年具備充分的電腦資訊技能、蒐集資訊能力、專業知識、創意與熱情等特質，僅需雇主或主管稍加提點，即可快速從工作經驗中學習與成長。

中高齡勞工則多具備豐富經驗、專業知識和技能、成熟度高、對事業單位較忠誠、穩定性高等優勢特質。

盧秀燕重視市民就業問題，不管是即將投入職場的青年，或是多年付出勞力的中高齡勞工，都是台灣經濟和社會持續安穩發展的力量，勞工局除就業服務外，更努力提供勞工良好的就業環境及勞動條件，並鼓勵企業提升薪資水準。

台中市就業服務處說，今年度的名人帶路講座第一場為阮慕驊老師主講的「理財創富之道與職場競爭力」，內容將從理財觀點切入，套用到職場應用，進而提升競爭

第二場夏韻芬接棒，主講「說出好氣氛」，職場除要有好技術外，更應該要有好話術，做好溝通才能讓工作進行得更順暢。最後一場則是由蔡詩萍主講「職場，是道場還是戰場」，從各面向分析職場趨勢，面對競爭激烈的環境，職場應當作平和安穩的道場或果決殺伐的戰場？