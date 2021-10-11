針對蔡英文總統提出兩岸互不隸屬，主權不容侵犯等「四個堅持」。駐美代表蕭美琴出席美國僑社國慶活動時表示，這是對事實現況的描述。外交部長吳釗燮則透過推特，感謝來自世界各地民主國家令人感動的國慶祝賀訊息，並強調「台灣會奮戰到底」。

今年國慶受限於疫情，各國無法派祝賀團來台，但仍透過參加我國駐當地館處參與國慶活動或致賀函，外交部長吳釗燮今天透過推特，感謝來自世界各地民主國家令人感動的國慶祝賀訊息，特別是來自印度的朋友，激勵台灣保持民主擺脫獨裁統治，他強調「台灣會奮戰到底」。

蕭美琴則在美國華府出席「美京中華會館」國慶升旗活動時，回應問蔡英文總統國慶演說提出「四個堅持」的看法表示，這是總統很重要的談話，面對兩岸緊張、全球大環境動盪不安之際，希望能夠凝聚全體國人共識。

至於蔡英文提到「兩岸互不隸屬，主權不容侵犯」被解讀為「兩國論」，蕭美琴表示，她相信蔡總統的談話是對事實和現況的描述，希望大家在堅持自由、民主的共同基礎上，繼續來守護自己的國家。

我駐美代表處隨後也發推文，感謝盟友和志同道合的夥伴在新冠肺炎肆虐之際能站在一起，台灣將繼續成為世界一股向善的力量。