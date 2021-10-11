Bazemore lobs it up to AD.. 💥💥💥



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「小皇帝」詹姆斯11日宣告輪休，換成「一眉哥」安東尼戴維斯與「忍者龜」韋斯布魯克首次聯手面對太陽，湖人卻在第3節遭到太陽打出誇張17比3猛攻拉開，終場94比123慘敗，這也是湖人熱身賽4連敗，到現在還找不出熱身賽贏球之道。

靠著安東尼戴維斯、安森尼兩人火力，湖人打到第3節中段，還能緊咬比數不放，但在安東尼戴維斯退場休息之後，湖人進攻完全當機，打完前3節就以64比88落後太陽24分之多，來到末節情況仍未改善，最後就以29分之差慘敗給太陽。

安東尼戴維斯最後拿下19分、6助攻、3籃板、3抄截與1火鍋，安森尼也有17分，韋斯布魯克雖有8分、5助攻，全場投12中3的投籃手感，以及全隊最多的9失誤卻不理想，證明他還需更多時間才有辦法真正融入湖人隊型與打法。

太陽以保羅15分、5助攻表現最佳，沙梅特13分，麥基與傑倫史密斯各有12分，艾頓11分、9籃板，佩恩10分、7助攻。儘管明星射手戴文布克仍因先前感染新冠病毒缺陣，太陽仍在熱身賽作客痛宰湖人29分，看來早已提前做好新球季備戰。