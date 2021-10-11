圓規颱風外圍環流發威，北部、東半部風雨劇烈，氣象局長鄭明典今早在臉書PO出一張雷達回波圖，指出宜蘭外海附近出現有規則的三疊回波，有點奇怪，直呼看起來不正常。

鄭明典今天在臉書PO出一張上午9點的雷達合成回波圖，表示宜蘭外海有一股有規則的三疊回波正在逼近宜蘭、北部地區，更指出這回波看起來不太正常，有點怪，「有雷達氣象的朋友能幫忙看一下這是什麼？」

從圖上可以看到，三疊回波逐漸靠近台灣，有專業網友指出，這個回波雨帶1小時約可移動1個緯度，約100公里，非常快，這三疊回波包含了許多不同雷達在不同時間上的觀測整合而成，一般而言，若雷達正常觀測，時間差不會超過8分鐘，若雷達觀測時間差達5分鐘，便可有約8公里的誤差，就有可能產生這樣的狀況。鄭明典看了也回覆「合理！」

對此，網友紛紛留言：「撞進來宜蘭台北了」、「三倍波」、「ID4要來了」、「怕」、「已經進來了，風雨突然很大，我在宜蘭」、「宜蘭狂風暴雨」。

3疊回波在上午10點20分抵達宜蘭陸地，讓蘇澳瞬間飆出10級陣風，能破壞建築物。(翻攝自氣象局)

3疊回波雨帶進入宜蘭後，蘇澳測站在10點左右風速突然飆高。(翻攝自 氣象局)

該三疊回波大概在10點20分抵達宜蘭陸地，導致蘇澳瞬間最大陣風出現每秒26.2公尺、10級的狂風，能把樹連根拔起，對建築物有相當的破壞力。氣象局預報員陳伊秀表示，有可能就是這回波雨帶剛好掃近來前，前緣陣風比較大，達到10級，她解釋，這三疊回波雨帶很密集、對流劇烈，移動到陸地時會出現瞬間暴雨，受地形破壞後就散掉了，但海上還是有明顯的2疊回波。