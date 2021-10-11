英國內政部今天表示，短短2天內救起或攔截到共1115名企圖穿越英吉利海峽的移民。英國年初退出歐盟後，從法國搭乘小船穿越海峽赴英的移民人數攀升，加劇英法間緊張關係。

法新社報導，英國當局昨天表示在當天17次任務中找到491人，且在前一天9日的23次行動中找到624人；法國當局則表示，在同2天內阻止414名移民跨海赴英。

法國當局今天表示，已進一步救起342名企圖穿越海峽的移民。

領導英國內政部遏止移民入境的團隊主管歐馬霍尼（Dan O'Mahoney）表示，英國政府「下定決心」要解決他稱之為涉險穿越海峽情況攀升的亂象。

根據英國聯合社（Press Association）統計，今年初迄今已有超過1萬7000名移民搭乘小船穿越英吉利海峽前往英國，是2020年全年的2倍多。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天造訪法國北部洛恩普拉日（Loon-Plage）時，呼籲歐盟（EU）與英國間應簽訂移民條約。

他也籲請英國政府信守承諾，支付法國5400萬英鎊（約新台幣21億元）來資助法國海岸警力的強化工作。

達馬南說：「我們籲請英國人信守資助承諾，因為我們替他們守住了邊界。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101011