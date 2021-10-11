但其善舉卻遭村民起底，善心董座非法掩埋廢棄物遭罰千萬還被判刑，遭質疑根本是想洗白。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

來自彰化縣溪州鄉舊眉村子弟葉碩堂，在台南經營工廠事業有成，趁著雙十連假返鄉時，發給故鄉70到100歲以下長者每人2000至6000元重陽金，加上給邊緣戶以及家鄉學子的獎助金，以及捐贈給聖安宮的公務車，合計共捐出435萬元，但其善舉卻遭村民起底，善心董座非法掩埋廢棄物遭罰千萬還被判刑，遭質疑根本是想洗白。

10月10日年逾7旬的葉碩堂返回家鄉，探視家鄉舊眉村的長輩，同時慷慨解囊發放百萬的重陽金與獎助金，給村里的父老還有故鄉的國中小學生，但村民起底，葉碩堂前年被台南環檢警查獲，為節省成本在麻豆廠區回填、堆置事業廢棄物，公司包括葉碩堂等13人遭起訴，被罰1200萬元之外，葉碩堂也被判刑5年4月。

但也有村民為他抱不平，當地村長表示葉碩堂不是為了洗白，他從年輕到外創業以後，每年都返鄉發放獎助金，至今已經有20年，每年花在溪州至少4、500萬，村鄰里有困苦的人，學校活動、建設經費不足，葉碩堂都二話不說說捐就捐，因此絕對不是為了洗白。

村長還說，葉碩堂已經將近70歲，公司早就放權給子女，若真的有非法的事情，他年事已高恐怕也是被蒙在谷底的，村里民有些也為他抱不平，但這也是他們家裡的私事，不方便過問太多，他相信葉碩堂會度過難關。

溪州鄉長江淑芬則表示，自她上任鄉長後才有機會與葉董事長接觸，只知道地方人士對他讚譽有加，回饋溪州已經十餘年，但對於葉董公司的事情並不了解，也不予置評，但感謝他慷慨解囊，愛戴溪州的長輩與學子，也期盼社會大眾見賢思齊，飲水思源回饋鄉里形成善的循環。