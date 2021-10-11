新冠肺炎疫情爆發以來，重創全球情色產業，新加坡成人網站為了求生存，特別延攬模特兒加入賣淫行列，還向潛在顧客發送旗下小姐接種新冠疫苗的證明，希望藉此提高「人與人連結」的意願。

根據馬來西亞《中國報》報導，一名39歲陳姓男子爆料，日前莫名被加入社交平台群組，發現裡頭全是性工作者的火辣照片及聯絡方式，群組管理員為了讓顧客安心「連結」，特別提供疫苗的接種證明，上頭還清楚寫著疫苗接種費用為21.4新幣（約新台幣450元）。

群組管理員表示，旗下小姐全是來自越南，在新加坡擔任模特兒，費用隨著服務內容和時間長度，從350新幣至950新幣（約新台幣7350元至2萬元）不等。為了提高顧客上門意願，管理員強調旗下小姐都很健康、也沒有染疫，「別擔心！她們比你們還要懂怎麼保護自己」。

對於莫名被加入買春群組，陳男相當傻眼，也沒有消費意願，推測應該是過去因為工作關係加入2個夜店群組，才會被人視為潛在顧客。他接著表示，群組已經有逾900多名成員，「若在未經同意下，就能隨意將人拉近群組，難免也會擔憂青少年可能會被拉進去，進而因承受不住誘惑而犯錯。」