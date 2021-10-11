林柏宏與楊千霈早在出道之初、2010年就曾合作電視劇《飯糰之家》，稱姐道弟好情誼從戲裡延伸到戲外，2人有許多共通點，例如高學歷、與家庭關係緊密，卻是第1次深度訪談，暢聊入行以來的心路歷程。

提及出道10幾年來的心路歷程，林柏宏稱自己最早「對自己的人生沒有目標」、「對人生規畫很懶惰」，只願意好好念書考試，所以考上台師大化學系，卻不算找到真正興趣所向。演戲之初沒人教邊拍邊學，讓他十分挫折又慌張，都是靠劇中演員，現在完全知道自己想做甚麼，因為演戲才開啟了對自己的認識，對自己有了規劃的想法，更鼓勵年輕人如果可以應該求學階段就該好好去了解自己的興趣。

他主演首部電影《帶我去遠方》，入圍2009年台北電影節最佳男主角獎和最佳新人獎。2016年《六弄咖啡館》，獲第53屆金馬獎「最佳男配角」，近期電影《青春弒戀》更是挑戰家暴父親的角色令人一新耳目。透露天生有肢體恐懼症，曾經被體罰的經驗，也是詮釋這角色很大的幫助，對於暴力行為有更深入的探討。林柏宏為戲瘦了8公斤，為營造活在自己世界的氛圍，對角色投入很深。

楊千霈也把握機會問到當了演員失去甚麼？林柏宏謙稱沒有得到，就不算失去，但對於「被認出來不習慣」，演員的身分會有保護色，不比歌手、主持人常有現場活動，坦言至今仍不太習慣近距離面對粉絲互動，覺得自己做的不夠好。出道多年保持0緋聞，楊千霈驚訝太神秘，大讚保密功夫很到家，林柏宏表示「目前沒有」，還進一步爆料催談戀愛竟然包含經紀人，因為希望感情有經歷對於演員詮釋有幫助。