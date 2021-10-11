新竹市長林智堅的「大新竹升格請益之旅」第2站，11日再到新竹縣新豐鄉的森欣實業參訪，上周才在臉書PO文說「算計太多不差我了」的鄭朝方今天也到場陪同，他針對上周的PO文回應表示，所謂算計是指竹縣當政者對大新竹合併這件事的態度。

林智堅今天上午再至新竹縣新豐鄉參訪，本屆代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方在首站缺席，不過今天是全程陪同，現場媒體也特別針對其在上周，於臉書貼文表示「算計太多不差我了」的文章究竟代表何意？

鄭朝方則表示，上周這篇PO文之後，很多基層與鄉親都非常關心，也來向他加油打氣說「不要氣餒」，但他所謂的「算計」是指新竹縣當政者對於大新竹合併的事情，一開始林智堅提出合併的時候，他第一時間就在自己的臉書表示支持。

對於在2018年他與林智堅就共同提出了「大新竹共好」的政見，諸如是喝好水、交通建設等議題，以及新豐的焚化爐興建等問題，都有高度的共識，大新竹共好是他與林智堅最大的共識，也是改變新竹的基礎。

鄭朝方說，新竹縣的當政者對於大新竹議題的態度非常的反覆，甚至在3天後就提出了要竹竹苗合併，試圖想要去延緩大新竹進步的可能，而他自己在臉書貼出魷魚遊戲的貼文，事實上只說了上半部，下半部他想說的是，雖然充滿了算計，但他與林智堅都希望民眾不要成為部分政客的籌碼或棋子，他與林智堅的初心一樣都希望大新竹共好，並以新竹縣與新竹市的民眾的福址為最大依歸。