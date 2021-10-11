隨著疫情趨緩，北捷運量逐漸回升，但有不少民眾在月台大廳行走時都會低頭緊盯手機，可能因此不小心與其他旅客碰撞或跌倒受傷。根據統計，今年1月至8月北捷跌傷共有143件，其中因未專注所致有73件，占約44%；受他人影響受傷的有25件，約占15%。

北捷指出，9月平日每日平均運量已達150萬人次，經觀察旅客於月台大廳行走時，常有人低頭緊盯手機，可能因此不小心與其他旅客碰撞或跌倒受傷。北捷表示，行走時看手機是最影響自身安全的NG行為，呼籲民眾在安全定點，再拿起手機查看或玩遊戲。

經統計旅客受傷數據，今年1至8月捷運系統內跌傷共計143件，其中因未專注（分心、未留意環境、行走時未踩穩等）導致受傷共計73件，占44%；受他人影響而受傷的有25件，約占15%。

對此，北捷已陸續在車站、車廂張貼柴語錄「行走不專心失足受傷風險高」海報，提醒旅客上下樓梯及行進間不要看手機，同時利用閘門電視、月臺電視、旅客資訊顯示系統、車站廣播等多管道強力宣導，呼籲旅客行走時不要看手機，以保障自身及他人安全。

此外，北捷也提醒民眾，進入捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者可開罰3000元至1萬5000元；加值電子票證或購買單程票，則可多利用捷運自動售票機，減少人員接觸