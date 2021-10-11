新竹縣尖石鄉錦屏村10日下午1時許，發生比特犬咬死人意外，一名53歲徐姓男子酒後一時興起，突然逗弄一旁比特犬，結果慘遭犬隻攻擊，咬中右大腿動脈爆血倒地，送醫仍回天乏術，由於飼主有將比特犬綁好，目前犬隻仍待在家中。

咬死人的比特犬飼主范姓女子，今天早上7點多向警方表示，徐姓部落原住民帶著米酒，到她家中邊喝邊聊，期間徐男一直逗弄被粗鐵鍊綁住的比特犬，但屢勸不聽，喝到下午1時許有醉意，徐男再次走上前逗弄比特犬，再次提醒「牠會咬人」，未料沒多久，徐男就被抓狂的比特犬咬中右大腿內側，造成大量出血，送醫急救仍宣告不治。

范女向警方表示，這條比特犬是半年多前開始飼養，並非純種比特犬，因此才未通報造冊，但她深知犬隻兇猛，平時在家也會繫上鐵製粗狗鏈。

警方表示，此案當事狗是在自家、又有繫狗鍊，加上主人還出言提醒「不要摸、小心咬人」，以致難構成開罰要件，目前該犬隻仍在家中。