昨（10日）是中華民國110年國慶日，華視總經理莊豐嘉竟表示「為幽靈國慶生」，引發外界熱議。對於莊豐嘉說法，國民黨台南市議員謝龍介怒轟，「這種人背骨背祖」。

莊豐嘉昨在臉書以「為幽靈國慶生」為題，發文稱國慶日通常定在一個國家建國的那一天，有其時間與空間的歷史意義。他接著指出，如果是A國家建國時，T地屬B國所有，後來T地因政權變動併入A國，但A國又失去它原先建國所統治的土地和人民。

對此，莊豐嘉強調，A國國慶日失去它當初所賴以建立的物質基礎，只剩下與國慶日無關的T地還在慶生，而T地的人民被迫歡度國慶日久了，也就覺得這是一個多麼神聖不可輕忽的日子。

莊豐嘉在臉書的貼文。（讀者提供）

莊豐嘉此文一出，引發爭議，隨着輿論的發酵，莊豐嘉已刪掉該則貼文。不過，謝龍介昨在政論節目「新聞大白話」上痛批，自己不知道莊豐嘉是哪一國的，但他只想說「這種人背骨背祖」，民進黨就是這樣，要選舉的時候，就說愛中華民國，選完都「給你放水流」，這就是台灣現在最悲哀的地方：在民進黨執政後，台灣陷入國家認同分歧危機。