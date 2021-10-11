新住民築夢計畫得獎者劉偉華老師，分享開畫展的逐夢故事。（圖／移民署提供）

每年的10月11日為「國際女孩日」，移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請新住民築夢計畫得獎者劉偉華老師，分享開畫展的逐夢故事。劉偉華說，當初因小孩長大了，自己決定再度拾起畫筆，融入社會，展現自己的價值。移民署及信義區公所及朋友的支持，讓她圓了當繪畫老師的夢。因此，她以過來人的經驗，鼓勵與會的新住民朋友「堅持目標就能勇敢無懼」，而且定能得貴人相助。

聯合國認為增強女孩能力、投資女孩，並使女孩參與影響自身的決策，對於促進經濟發展、消除貧窮、打破性別歧視與暴力循環，至關重要。為呼籲各國重視投資及培力女孩，讓女孩獲得應有的人權與照顧，因此10月11日訂為「國際女孩日」。在這次家庭教育課程中，也準備了不織布手做花束DIY獻給另一半，彰顯「女力」是現代化國家的「新力量」，必須重視。課程中，也宣導了振興五倍券及防堵非洲豬瘟政策。

來自大陸湖南的新住民劉偉華，來台之前是個高中美術老師，對藝術有獨到的見解，來台的17年間，為了用心照料家庭，在孩子上幼稚園前，她選擇將揮灑藝術的夢想暫時擱置。

劉偉華得知移民署宣導築夢計劃，又恰逢同為陸配姊妹的築夢計劃得獎者代延玉的指導，劉偉華從寫計畫書、提案、編列預算、找場地、準備作品等，到最後獨力完成畫展，成立工作室。

來自上海的張偉麗，來臺前也在幼教領域耕耘多年，有個「貓貓老師」的稱號，非常會拍帶動唱的影片，讓小朋友隨之起舞歡唱。曾取得大陸書法評定第5級資格的她，希望未來有機會融合所學，提供台灣書法教育一個新的資源。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民朋友不管來自何方，在台灣都能找到適合自己才能及個性的場域發光發熱，而移民署做為新移民的娘家，更提供移民署築夢計畫從旁支持新住民圓夢，並鼓勵新住民及其子女們無所畏懼、勇敢追夢。