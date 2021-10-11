金智娟昨在音樂會上獻唱多首經典曲。（典選音樂提供）

趙詠華昨在音樂會上獻唱多首經典曲。（典選音樂提供）

流行音樂大師陳志遠逝世10周年，遺孀陳若葵女士將他的經典音樂帶回故鄉桃園，昨雙十國慶在桃園展演中心舉辦「走過十年，樹一直都在」陳志遠紀念音樂會，在潘越雲、金智娟、趙詠華、姚可傑、魏嘉瑩及兩位桃漾之星田宇庭、余政勳的歌聲中，一起懷念音樂大師陳志遠。音樂會壓軸由潘越雲送上〈天天天藍〉等3首招牌金曲，她表示陳老師是一位很神秘的音樂家：「他為我寫的每一首歌曲，都像是穿透我的內心世界，我們以前雖然很少碰面，但他懂我的聲音，能唱到陳老師作品是歌手莫大的幸運。」

昨大螢幕播放穿越銀河動畫影片揭幕，久未露面的東方快車合唱團主唱姚可傑，攜手桃漾之星余政勳獻唱組曲〈紅紅青春敲呀敲〉及〈永遠不回頭〉，姚可傑說：「感謝陳志遠老師在我還是新人時給了我這麼搖滾的嗨歌，今天以致敬的心情重溫當年的熱血，希望在天上的陳老師能聽到。」趙詠華隨後重新詮釋〈愛上一個不回家的人〉等女人心事情歌，表示：「今天我有說不出的激動，雖然一直沒機會跟陳老師合作，但我要謝謝陳志遠老師，他的很多作品讓我在民歌西餐廳打工的時候，賺了很多錢，今天我以忠實粉絲的心情來參加演出感到非常興奮與感動。」

魏嘉瑩與桃漾之星田宇庭在第三篇章《男人更誠實還是女人更誠實？》聯手演唱〈跟著感覺走〉等歌。第四篇章《為什麼茅臺酒要配香菇雞湯》，邀請當年第一張「丘丘合唱團」專輯就受陳老師栽培的娃娃金智娟，以原唱歌手及陳夫人高中密友身分登場，她特別送上〈就在今夜〉，「一定要準備讓《丘丘合唱團》站立流行音樂界的『就在今夜』，這首歌也是國語原創樂團的第一槍」；她還透露對陳老師的第一印象「當時他有一輛行動辦公室，一部廂型車，他一個人在車上關上窗廉，快速地寫出一首歌所有的樂譜，他寫好一張，助理就立刻交出一張，在還沒電腦的時代，他已經是時效最驚人的大師，他其實不只是大師，對我來說他應該是宗師了」。

第五篇章《我是這個世界最有感情的人》，則邀請吉他教父黃中岳與大樂團一連演奏〈心痛的感覺〉等5首經典名曲；音樂會最終章《天天想你》，馬世芳引用當年飛碟唱片董事長吳楚楚先生說的話「他所編過的每一首歌裡的每一個音符，都是他寫下來的，他是華語流行歌曲寫過最多音符的人。」引出所有參與歌手攜手大合唱張雨生的《天天想你》，感動全場，為「走過十年，樹一直都在」陳志遠紀念音樂會畫下圓滿句點。