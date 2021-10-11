大陸女星鄭爽因捲入代孕棄養、陰陽合同逃稅等多重風波，遭官方下令封殺，被處罰2.99億人民幣（約13億台幣）罰款，還被下令永久禁言，只能轉往IG上活動，接連貼出張恒和小三的床照，10日再貼出多張孩子的照片，手腳還疑似被菸燙傷，暗指對方虐童。

鄭爽先前陸續曬出男女不雅照，雖然照片都經過後製處理，也立刻就刪文，卻還是在網路上掀起波瀾，當時她也在貼文中表示：「請圖片中的女士理解我的行為，因為這不是你一個人的行為，你們有一方沒做到盡責，你必定承受所有謾罵與侮辱，如果妳是被迫行為，歡迎你替自己維權，否則不要責怪我無情」。

鄭爽才曬出了張恒和小三的床照。（圖／翻攝自微博）

鄭爽10日在IG上曬出孩童手腳的局部照，雖然沒有拍到孩子的臉，但能清楚看到小手上不但瘀青，看起來粗糙乾燥，還有被菸燙過的痕跡，襪子脫下小腳丫也整隻紅腫，上面同樣有菸痕，她在文中寫道：「圖片涉及保密，不便透露其他訊息」，強調不會公開孩子的隱私。

鄭爽曬出照片疑似指控張恒虐童。（圖／翻攝自鄭爽IG）

然而鄭爽也透露，「我會呵護好、照看好、保護好，不想一個人生悶氣」，貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「天啊！他虐待孩子嗎」、「怎麼照顧成這樣」、「是好爸爸還是好疤疤？」茅頭都指向張恒，更要鄭爽保護好自己和孩子，但張恒至今沒有對此事做出任何回應。