2019年2月英國19歲少女莉亞，在下班回家的途中突然人間蒸發，警方雖然積極搜查，但至今都沒有將莉亞找回。近日有女網友使用Google地圖時，在當初搜查範圍內的一間穀倉中，看見疑似莉亞的年輕女性，因此急忙通報警方，這則最新線索也重啟失蹤案的調查。

Leah Croucher cops probe lead after web sleuths spot 'girl in red blanket'https://t.co/UvNyrgkPNX — The Sun (@TheSun) October 10 2021

根據《鏡報》報導，19歲少女莉亞（Leah Croucher）2019年2月15日下班後步行回家，豈料竟從此不見蹤影，警方雖然展開大規模搜查，但直到今日都尚未找到她。一名熱心女網友近日聽聞這件失蹤案，於是在Google地圖中，利用街景照瀏覽當初警方搜查的範圍，沒想到居然看見一名疑似莉亞的年輕女性，從穀倉中探頭向外張望。

這座穀倉位在伊頓布雷鎮（Eaton Bray），距離莉亞居住的米爾頓凱恩斯市（Milton Keynes）約29公里，2年前警方就曾搜查過這片區域和這棟房子，卻一無所獲。而這張街景圖拍攝於2019年3月，也就是莉亞失蹤後一個月，女網友認為她當時可能就受困在穀倉中，「我把地圖放大再放大，簡直不敢相信自己的眼睛」。警方發言人證實，近日已經收到通報，並且正在對這張街景圖進行分析調查，也希望手邊有任何線索的民眾，能夠盡速報警。

除此之外，上個月一名68歲老人聲稱，自己可能目擊莉亞被人抓走的現場，她當時看見一名年輕少女被人強押上車，於是連忙報警，在得知莉亞失蹤的新聞後又二度報警，不過最後的結果都不了了之，對此警方不願多作回應，只表示已經對此通報採取適當的行動。