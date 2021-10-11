今年國慶大典順利落幕，首度接下主持工作的壹電視主播叢慧芸，一身俐落造型格外吸睛。本身就是個「吃控」的叢慧芸，為了在國家生日這天呈現完美狀態，一個月來連一口湯都不喝，「狠虐味蕾」，整整瘦了4公斤。

叢慧芸接獲籌委會邀請後，積極節食、健身，慶典當天以全白褲裝亮相，擄獲眾多目光。雖然第一次擔任國慶大典主持人，不過神經一向大條的叢慧芸不改本色，坦言不太緊張，反而擔心府前的風太大，會把她頭髮吹亂。

「梳化團隊很專業，不知道從哪找來兩台電風扇，一直朝我吹，測試定型效果」，叢慧芸說，幸好從事前準備到典禮過程，她和團隊都做了萬全準備，很開心結果是好的。

一場典禮下來，把叢慧芸的手曬出兩個顏色。（叢慧芸提供）

下了台終於鬆一口氣，卻發現因站在大太陽底下主持，手臂沒被衣服遮到的地方，竟整個被曬黑，「滿誇張的，我站在那沒多久欸！手臂變成一截黑一截白。」

國慶主持經驗讓叢慧芸收穫豐富，自認或許以前跑政治線，較熟悉典禮流程，許多細節都能掌握到，只是視野不同，這回站在台上看，仍讓她感到特別新鮮。