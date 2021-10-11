印度與中國第13輪軍長級會談未能就邊界爭議取得共識，印度國防部今天在一份聲明中指責中方不接受印方的建議，但卻又無法提出「具前瞻性」的方案。

這場印中軍事談判昨天在印中接壤的東拉達克區（Eastern Ladakh）莫爾多（Murdo）-楚舒勒（Chushul）會談點舉行，希望推進雙方此區實際控制線（LAC）週邊的停戰事宜，同時討論巡邏相關規範，避免雙方士兵在遭遇時擦槍走火。

印度國防部今天發表聲明，印方於會中提出有助解決問題的「建設性建議」，但中方不同意且又提不出「具

前瞻性」的提議，致使邊界問題的解決未能取得進展。

但聲明補充，雙方同意保持溝通，維持爭議地帶的穩定

。

印方指責中方違反現有協議，試圖改變邊界現狀，呼籲中方從考量整體雙邊關係，遵守雙邊協議及規範，共同努力及早解決有關邊界爭議的殘餘議題。

另方面，中共解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華今天聲稱，中方為推動邊境局勢降溫做出巨大努力，但印方堅持「不合理也不切實際」的要求，為談判增加了困難。

兩國上一輪軍長級會談於7月31日舉行。

這一系列的會議是在雙方去年5月在邊界地區發生對峙

、6月爆發流血衝突後啟動。雙方會談中認明5個主要衝突點，現已有班公湖（Pangong Tso）和戈格拉（

Gogra）等地區完成停戰。

印方希望透過持續談判，解決剩餘衝突點的對峙，但印度部份評論人士卻指責中國言行不一，在談判的同時頻頻動作。

根據印度媒體引述不具名消息人士報導，中國人民解放軍士兵8月下旬及上週兩度有逾百人穿越實質控制線，

一次在印度北部北阿坎德省（Uttarakhand）巴拉赫提（Barahoti）一帶，另一次在阿魯納查省（Arunachal

Pradesh）達旺鎮（Tawang）。

印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）2日曾公開表示，中國在長達3500公里的印中邊界沿線增派「數量可觀」的軍隊，因此印方也在邊境增兵並引進「先進武器」。