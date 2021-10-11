颱風圓規讓合歡山中午陣風達14級，遊客在外面根本無法站穩，機車被吹倒，路邊招牌也被吹得劇烈搖晃。（圖／翻攝自即時影像監視器）

颱風圓規外圍環流影響，合歡山今天中午陣風最大達14級，雨勢一陣一陣，人車稀少，地標武嶺亭甚至無遊客駐足。松雪樓人員說，在外面都站不穩，機車被吹倒，請遊客暫勿前來。

根據交通部中央氣象局上午11時15分發布的豪雨特報，第18號颱風圓規外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣、花蓮縣及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，台東縣及桃園市、台中市山區有局部大雨或豪雨。

以及基隆北海岸、大台北、桃園地區、恆春半島及新竹、南投山區有局部大雨發生機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。大豪雨地區包含新北市、宜蘭縣、花蓮縣。

國慶日連假，合歡山9日、10日湧入大量人車，各停車場一早就爆滿。由於颱風圓規接近，合歡山區今天風勢強勁，雨勢一陣一陣，武嶺、昆陽等停車場人車稀少，標高3275公尺的武嶺亭甚至無遊客駐足，松雪樓工作人員回應詢問說，山上風大、雨大，天氣非常差。

根據氣象局「合歡山頂」測站觀測資料，今天凌晨0時到中午12時，風力約6級到10級，陣風最大達14級，當日累積雨量22毫米；日月潭氣象站稍早發布訊息表示，合歡山頂超過12級強陣風，請遊客非必要勿到山區，山區工作者注意安全，強陣風可能造成樹木傾倒。

林務局南投林區管理處發布訊息表示，氣象局雖尚未對颱風圓規發布陸上颱風警報，但外圍環流仍會帶來影響，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區今天開園，但風勢明顯加大，提醒民眾隨時注意颱風資訊，將依氣象預測與縣市政府停班課情形決定是否暫停開放。（編輯：黃世雅）1101011