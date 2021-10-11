白襪賈西亞砲轟太空人投手賈西亞。（MLB臉書）

美聯分區系列賽G3，太空人2勝0負聽牌，結果白襪回到主場大反攻，全場16支安打，雖然只打9局卻也打了4個半小時，終場白襪12-6大勝，將系列賽延長到第4戰。太空人新秀賈西亞(Luis Garcia)先發2.2局就被打退場，沒想到接手的另一個賈西亞(Yimi García)又被打了4分，兩位賈西亞的大失血導致無可挽回的後果，葬送太空人3戰橫掃白襪的機會。

白襪先發投手希斯(Dylan Cease)開場不久即陷入困境，他第2局投出3個四壞保送，又挨了長打、盜壘，失掉3分之後僅僅1.2局就退場。太空人塔克(Kyle Tucker)第3局追加一發兩分彈，太空人5比1領先，看起來白襪氣數已盡。

面臨絕境的白襪立即就在3局下大反攻，葛蘭鐸(Yasmani Grandal)擊出兩分彈，接著連續安打把太空人賈西亞打下場，換上另一個賈西亞，這時又輪到再一個賈西亞(Leury García)打擊，這個賈西亞是白襪打者。結果賈西亞從賈西亞手中轟出了3分全壘打！就在這局3個賈西亞的混戰之中，白襪一口氣拿下5分逆轉比數。

太空人第4局隨即追回6比6，但下半局白襪攻勢再開，一哥阿布瑞尤(José Abreu)打回超前分，很快把第2個賈西亞也打退場。這時白襪還無人出局，太空人只得請出葛倫基(Zack Greinke)救命，葛倫基挨了兩支安打（自責分記在野手失誤和賈西亞頭上）但終於解決3個人。取得9比6領先的白襪後來在第8局打下3保險分，殺退太空人而躲過橫掃。