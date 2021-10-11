龍井區「魔鬼坡」的竹師路旁1輛自小客車內發現男，警方到場處理。網友在臉書詢問發生什麼事？引起網友熱烈回應。（翻攝臉書）

台中市龍井區「魔鬼坡」的竹師路路旁停放1輛自小客車多時，民眾昨天晚間發現有異報警。台中市烏日分局獲報到場，發現車內有1具男性屍體，現場並無打鬥痕跡、遺體並沒有明顯外傷及屍斑，警方追查死者是38歲許姓男子，將報驗追查釐清死因。消息傳出，有網友驚恐回應：「嚇到吃手手」，有人毛骨悚然說：「前幾天開在我前面，停在那裏！」

行經該路段網友昨天晚間發現有警方到場疑似勘查鑑識，在臉書發文詢問發生何事？引來網友驚嚇不已。有網友毛骨悚然地回應：「前幾天，從魔鬼坡上去，這輛車開在我前面，看到他停在那裏！」；有人回應：「嚇到吃手手」，有網友說：「這幾天，常常經過」、「前幾天，還來來來回回騎過」。

龍井區竹師路當地人稱為「魔鬼坡」，據瞭解，將瓶子放在馬路中，瓶子竟出現緩緩向上滾的現象，此現象加上附近山路彎曲途經不少墓地，增加神秘色彩而被稱為「魔鬼坡」，據了解，「魔鬼坡」是下坡路段，因為地形關係，讓人產生視覺錯覺，誤以為是上坡。