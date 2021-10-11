今天是國際女孩日，新北市長侯友宜表示，與女性一起面對生理期，是一種最有溫度的帥。(取自侯友宜臉書)

為打破性別歧視、暴力循環及消除貧窮，聯合國指定10月11日為「國際女孩日」，台灣響應國際女孩日精神，也將同天訂為「台灣女孩日」。因家中多為女性，新北市長侯友宜今(11日)在臉書提到，他覺得與女性一起面對生理期，是一種最有溫度的帥。

侯友宜指出，在經過多年的性別教育之後，月經逐漸不是禁忌話題，也有越來越多男性願意協助女性購買生理用品，並形容自己是住在「女生宿舍」，因此他對這樣的採買習以為常，女性生理期來臨時的不舒服，雖然不能代替承受，但尊重與關懷是身為男性能做也應該做的，大方的購買生理用品，就是生活中最簡單的舉手之勞。

侯友宜表示，我們不一定是大家認知中的帥哥，但為了心愛的家人購買生理用品，真的很帥，新北社會局也與國際蘭馨交流協會合作，募集了20萬份衛生棉，未來在新北市將會有80個女性生理用品友善發放管道，對性別更友善的社會，從各種面向持續努力，國際女孩日，我們挺女孩，也挺所有女性。

而這篇貼文曝光2小時的時間，已有1.4萬人按讚，立委洪孟楷留言「這很自然，也該相挺！在立院也針對女性生理用品減稅做出提案，用實際行動力挺每個月的生理需求」、立委萬美玲也說「最有溫度的市長！這樣的政策很貼心」；更有許多網友分享經驗，「還好我爸、我弟跟我的另一半一直都很帥，因為他們都會幫忙買生理期用品，而且，這一些本來就很自然，我們家的男人也都拿得買得很大方」，更有不少人都說「最佳暖男代言人」、「小細節，大關切」、「感謝帥氣又溫暖的侯市長」。