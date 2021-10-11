Make it make sense pic.twitter.com/QyLp3UTpdL — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 11 2021

美聯分區系列戰，光芒輸掉重要的第3戰而讓紅襪聽牌，第13局凱麥爾(Kevin Kiermaier)擊出一支很特別的「場地規則二壘打」，球打到右外野圍牆之後彈進場內，砸到紅襪野手瑞福洛(Hunter Renfroe)之後再彈出牆外。主審檢視重播，最後維持原判是場地二壘打，光芒得分不算。

在凱麥爾出棒之前，光芒一壘跑者迪亞茲(Yandy Díaz)就已拔腿盜向二壘，因此這支安打足夠讓他跑回本壘。結果是紅襪外野手瑞福洛把球碰出圍牆，反而讓迪亞茲受限於規則只能推進兩個壘包，被迫回到三壘。

大聯盟規則書有提到這種情況：「界內球被野手反彈回圍牆之外（包括界外的圍牆），該次進攻就讓所有跑者推進兩個壘包。」依照規則，主審的判決沒錯，紅襪該慶幸的是瑞福洛沒有把球撿起來，不然就要失分了。

瑞福洛說：「我本來是想要接殺的，我一看圍牆就在那，感謝老天那球彈出去了。」至於盜壘的問題，規則裡沒有說明，迪亞茲偷跑既然沒有真的被判決安全上壘，主審就認定他仍是一壘的跑者，所以只能前進到三壘。凱麥爾說：「我很心痛，但裁判們向我說明了，規則就是如此，我們必須遵守。」

光芒的球迷在網路表達憤怒，質疑大聯盟偏袒紅襪而想「做掉」光芒。不過光芒拿下這一分也不影響比賽結果，紅襪13局下半瓦茲奎(Christian Vazquez)擊出的再見轟是兩分全壘打，光芒最後一樣會輸。