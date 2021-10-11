交通部觀光局10日公布國旅熱門景點，新竹漁港截至7月底共計有297萬人次到訪，首次闖進全國第5大熱門景點，市府表示，新竹漁港是大新竹指標性景點，但過去缺乏整合規畫、設施陳舊，近年投入超過15億推動「新竹漁人碼頭」計畫，讓老漁港成為親子熱門景點。

市長林智堅指出，新竹漁港已有30年歷史，過去缺乏系統規畫，導致道路、設施不良，為有效帶動觀光旅遊發展振興地方經濟，市府投入超過15億經費推動漁港轉型，打造成為兼具觀光休憩、漁業發展的新竹漁人碼頭。

他表示，新竹漁港及周邊設施，陸續完成了南寮運動公園、國際風箏賽場、魚鱗天梯、旅服中心，目前已成為北台灣親子熱門景點，為提升易達性，市府也積極改善交通，2018年「南寮大道」完工後，民眾可從台68道路直達新竹漁港，讓各地遊客到訪更便利。

林智堅特別推薦漁港4大景點，包括魚鱗天梯、國際風箏賽場、南寮運動公園、波光市集，邀請全國朋友前來賞海、追落日、放風箏、吃海鮮。

其中，「魚鱗天梯」位於漁港北側，設計以大石塊鋪設，兼具防止侵蝕、美觀，民眾造訪可沿海岸漫步，感受新竹漁港海岸風光，更是觀賞落日看海的絕佳網美打卡點。

「國際風箏賽場」擁有8公頃景觀大草皮，為全國最大風箏場，可提供安全環境放風箏，最適合小孩放電跑跳，市府建議民眾下午4點後再來訪可避開艷陽。

「南寮運動公園」是親子假日必訪首選，其中最吸睛為可同時20人溜的超大山丘磨石溜滑梯，另結合了攀岩與拉繩功能，還有鳥巢鞦韆、翹翹板、繩索搖床及大型旋轉盤等特色遊具，提供孩童寬敞遊樂空間。

「波光市集」則是近期完工啟用、專為新竹漁港量身打造的建築，為全國首處以海浪理念設計的海岸建築，主打「黃金沙灘色系」，採波浪造型透空式建築，凸顯獨特海岸美感，夜間還有光環境營造，讓絕美地標映照海景。

市集內有70多攤特色攤商好吃好逛，今年9月開幕後，每到假日皆湧現人潮，國慶連假前兩日，每天湧入約1.7萬人次到訪，對遊客吸引力十足。