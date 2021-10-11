近期油價驟升，擁有較高債息的美國高收益債、新興市場債仍可受惠全球經濟復甦行情，其中看好新興起的美元計價波灣債市機會，因波灣產油國政府財政可受惠石油需求上升，且經濟改革帶動產業多元發展機會，除金融產業外，其他工業、公用事業的機會也正應運而生。

富蘭克林證券投顧表示，近期油價上漲，應可藉由政策面創造供給予以紓解，應不至於導致通膨失速上漲，其他反應供給面受阻或疫後需求復甦所推動的通膨壓力則仍待觀察。主要投資機構看法認為，明年全球經濟成長力道和通膨預期可望紓緩，美國10年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，建議趁這波利差型債市拉回，尋找進場機會。

富蘭克林證券投顧指出，全球循環性復甦短期仍然健康，中期而言，經濟復甦與通膨都將趨緩，貨幣政策將自疫情危急中的寬鬆程度轉向，啟動縮減購債確實會對市場帶來些波動，但聯準會升息的兩大條件，即最大就業與適度超過2％通膨一段時間，在2022年恐仍難達到，受惠經濟重啟的復甦仍存，整體環境仍有利於利差型產品表現。

其中投資級債與高收益債基本面健康，高收債雖利差偏緊，但信評品質提升且違約率維持低檔，銀行貸款基本面良好，且殖利率具備吸引力；美國住宅房貸抵押債受惠強勁的房市景氣，新興債表現落後，但預期在疫情影響逐步減弱下，新興國家仍將急起直追，評價面及殖利率皆具備吸引力。