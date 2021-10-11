11日台灣女孩日，新竹縣文化局16到31日連續三個週六、日晚，將在新瓦屋集會堂與或者書店，以《Women‧我們》為主題舉辦6場性平影展。縣內多所國中小也舉辦女力書展、影片欣賞，透過教育、對話，讓學生開拓多元視角，關心公共事務，成為社會的中堅。

新瓦屋NE Wow 電影閱影展，播出的電影包括李安執導的《囍宴》、改編日本同名連載漫畫的《男人真命苦》、女性作家吳爾芙的經典名作《美麗佳人歐蘭朵》、韓國男星孔劉主演的《82年生的金智英》、探討大齡女子面臨生育議題的《光的孩子》及台灣紀錄片《尋找乳房》，並邀請影評人與觀眾對談，讓觀眾更融入劇情。

文化局表示，即日起可至新瓦屋或者書店購票，每場影片播映結束，憑票根現場可參加抽獎，持票根還可至新瓦屋各店家票價全額折抵消費。另外，活動也推出「性別平權」主題書展，串連新竹區各獨立書店打造大新竹藝文聯盟。相關內容可上文化局FB或文化局官網查詢。

竹東國中特別舉辦女力書展，除展出海倫凱勒、居禮夫人、勇敢向世界發聲「馬拉拉」的自傳故事，知名線上遊戲「英雄聯盟」幕後主設計師江孟芝，及藝人蔡依林及東奧金牌得郭婞淳奮鬥故事。忠孝國中、石磊國小、長安國小等校則有台灣女孩日相關海報展、書展及影片欣賞。

竹東國中校長徐華助表示，格林童話改寫的「公主不在城堡裡」，注入現代觀點，書中每位公主都有不同個性、專業與嗜好，鼓勵大家不受性別框架的限制，勇敢追夢，獲同學熱烈的迴響。