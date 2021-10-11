山西省介休市義棠鎮北村，蔬菜水果大棚被淹後，當地村民開展自救。（中新社）

大陸十一假期期間，突如其來的暴雨侵襲山西省多地，造成嚴重災害，死傷慘重，而暴雨也導致60座煤礦關閉停產，外界擔憂煤炭供給不均情況加劇，將影響供電穩定。山西遭受重創，企業善款也持續湧入，目前粗估已超過3億人民幣。

根據大陸官媒《央視》報導，山西暴雨造成嚴重災害，2日至7日短短幾天，山西省會太原市的降雨量，等同於98.9個西湖的儲水量。截至10日，已致全省11個市76個縣（市、區）共計175.71萬人受災，緊急轉移安置12.01萬人，農作物受災面積達284.96萬畝，1.7萬餘間房屋倒塌。

此外，據山西省政府公告，暴雨也導致60座煤礦關閉，因近期大陸限電被指與煤炭供應有關，此次災害恐造成煤炭供給缺口再擴大，影響供電穩定。

大陸山西省連日遭遇大雨，堤岸水位暴漲，造成嚴重水災。（中新社）

山西省太原市，市政工程工作人員雨中作業，搶修塌陷路面。（中新社）

山西水災，牲畜死傷慘種。（中國經濟周刊）

而針對受災情況，綜合陸媒報導，多家大陸網路科技企業也陸續伸出援手。據澎湃新聞指出，阿里巴巴、螞蟻集團、馬雲公益基金會、蔡崇信公益基金會，宣布將向山西災區捐款7000萬人民幣；騰訊公益慈善基金會則先期捐贈捐贈5000萬人民幣，並與中國紅十字基金會、中國文物保護基金會、山西省紅十字會等機構合作；百度基金會則捐出5000萬人民幣；北京字節跳動公益基金會也捐5000萬人民幣馳援，同時聯合公益機構，為災區提供緊急救援物資等。

此外，10月初以來，抖音、今日頭條、西瓜視頻也已上線山西暴雨資訊專頁，方便全大陸使用者了解當地災情動態。

山西暴雨成災，救難人員搶救受困民眾。（圖／山西省人民政府新聞辦公室官方微博）

山西暴雨成災，民眾堆沙包自救。（圖／山西省人民政府新聞辦公室官方微博）