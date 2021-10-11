新竹縣嘉豐非營利幼兒園榮獲「2021國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎，縣長楊文科（右）和教育處長楊郡慈高興拿著獎盃。（羅浚濱攝）

新竹縣是全國第二年輕的城市，幼年人口比率占16.11％，縣長楊文科積極推動平價優質教保服務，去年4所招生的幼兒園中，在高鐵特定區的嘉豐非營利幼兒園，以「色彩調色盤」的概念設計，多次榮獲國內外設計獎，近日再榮獲「2021國家卓越建設獎」中最佳規畫設計類金質獎的肯定。

縣長楊文科表示，縣府致力提供家長們更平價育兒選擇，加上國家政策「0到6歲國家一起養」，讓青年願婚、敢生，今年新竹縣公共化教保服務比例達到56％，較去年成長達7％，預計在2024年前耗資4億元，新增11所公立及非營利幼兒園。

獲國家建設卓越建設獎的「嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心」，是縣府投入1億5365萬元興建的竹縣第一所非營利幼兒園，建築結合竹北地區人文，以顏色區分班群空間，並創造通透性的地面層，讓孩童在教室及戶外空間學習或遊戲時，不受氣候強風影響，提供孩子一個優質教育環境。

教育處指出，縣府也持續規畫公立及非營利幼兒園，111至113學年度預計增加37班，總計增加916名幼生名額，也將達成縣長楊文科增設50園（班）公立及非營利幼兒園政策，提高教保服務供應量，照顧幼兒並減輕家長負擔。

教育處說明111學年度規畫新設員崠國小、碧潭國小、芎林國小、新港國小、新豐非營利幼兒園及華興國小附幼總計8班，增加130名幼生名額。112學年度開辦文小十規畫8班、湖口文小10班的非營利幼兒園，博愛小非營利幼兒園3班及新庄子非營利幼兒園4班，預計將增加666名幼生名額。

在113學年度預計增設勝利國中附設幼兒園2班及中山國小附幼2班，預計將增加120名幼生名額。同時，持續鼓勵私幼加入準公共幼兒園行列，在110學年度共增加20園，目前新竹縣51園準公共幼兒園。