日本產經新聞與富士新聞網9日及10日進行共同民調，4日上任至今一週的首相岸田文雄內閣支持率63.2%，不支持率為27.4%。

產經新聞與富士新聞網9月19日與20日針對前首相菅義偉內閣進行最後一次民調。相較菅義偉內閣支持率42.3%，岸田內閣在最新民調高出20.9個百分點。

談到為什麼支持岸田內閣，35.2%受訪者認為「沒有其他更佳人選」，在所有選項占比最高；60.8%受訪者對岸田內閣表示期待。

另外，在政黨支持率方面，自民黨較上次調查微增1.8個百分點，達45.3%，依舊遙遙領先在野的立憲民主黨（6.4%）、共產黨（2.5%）、日本維新會（2.6%）及國民民主黨（0.5%）。

富士新聞網解讀這次民調指出，63%的支持率暫且可說是順利開始。

如果單看自民黨支持者的話，內閣支持率高達85%；就算是無黨籍傾向的受訪者，內閣支持率也有45%，可說在無黨派人士也獲得一定程度的支持。

由於首相換人做，可以從這次民調看到「慶祝行情」的支持率。

不過，在支持岸田內閣的受訪者中，仍有逾兩成認為在野黨在下屆眾議院大選席次增加比較好，因此眾議院大選結果仍難預料。

這次民調是針對全日本18歲以上合格選民，進行固定或行動電話隨機抽樣，獲1016人回答。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1101011