五股區成泰路上一間全聯超市女廁所日前出現一件陳舊衣物，女員工發現衣物上有密錄器亮光，驚覺被偷拍，粗估約40人受害，緊急向警方報案後，警方未找到檔案，女員工們深怕事件無疾而終，因此新北市議員陳明義陳情，蘆洲警分局表示，積極辦案外，也請警察局科偵組依妨害秘密罪全力查緝。

新北市議員陳明義表示，五股區成泰路上是五股住宅區中重要場所，來往居民相當多，上月5日，全聯女員工發現有件衣服被放在女廁置物架上已經相當久的時間，如廁後決定將衣物放入遺失籃中，未料，竟發現衣物夾帶密錄器，因此慌張報案。

陳明義說，報案人表示，報案後1個月餘，未有警方破案消息，警方向她們表示，現場未找到記憶卡等物，害怕遭偷拍的影像恐透過網路上傳至雲端，被不肖人士利用，報案人盼警方能積極辦案，還給五股良好的治安。

蘆洲警方偵查隊長郭懷澤表示，接獲報案後，警方第一時間進行現場採證，但由於超市皆未鎖、關門，加上現場進出人相當複雜，員工、送貨人員和來往顧客都能進出，增加破案難度。

另外，經科偵警察抽絲剝繭，發現偷拍密錄器連結到他國的伺服機，嫌犯也是透過他國APP觀看偷拍影片，跨國類型的案件使辦案難度增加許多，1個多月來警方雖積極辦案，仍未所獲。

蘆洲警方表示，接獲報案後，除了分局採證外，警察局科偵小組也追查積極偵辦，全案也依被害人筆錄及開立報案證明，依妨害秘密罪受理偵辦中。