日本正妹伊織いお外型亮眼，還擁有兇猛身材，大學就讀建築系就曾經爆紅，還因此推出寫真書、拍攝廣告作品，已經半隻腳踏入演藝圈，她也不時在IG分享生活美照，累積了46萬粉絲，更開設YouTube頻道，人氣不斷上升，日前她曬出辣照，再度引起話題。

伊織いお曾多次因為逆天身材登上媒體版面，從大學畢業後，她也成為一名寫真女星，日前她再度大放送福利，曬出比基尼照，只見她身穿褐色格紋的綁帶比基尼，比基尼根本包不住波濤洶湧的雙峰，白嫩上圍從側邊溢出，比基尼似乎隨時都要撐不住繃開。

伊織いお也在文中俏皮問粉絲：「適合嗎？」貼文一出，立刻引來1.7萬人按讚，不少老司機都直呼，「超級適合！真的超漂亮」、「好大～～～」、「超美」、「いお醬好可愛」、「太適合了」、「世界第一的逆天身材」、「最適合那種」、「很適合，超級性感」。

事實上，伊織いお身高只有151cm卻有核彈級J罩杯，加上外型甜美可人，在寫真界小有名氣，還發行個人首張寫真DVD「ミルキー・グラマー」，不僅如此，她還兼職COSER，出色的外型讓她的人氣扶搖直上，前景一片看好。