國慶連假3天，山上花園水道博物館迎來近1萬人次參訪。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

疫情趨緩，國慶連假3天，山上花園水道博物館迎來近1萬人次參訪，10月10日國慶當天更有4703位遊客到訪，創下今年春節以來單日最高人數。館方表示，假期前規畫設置Bebike在連假期間也串連博物館及山上區周邊觀光，人潮外溢到鄰近社區，農會超市農特品銷售量也上漲超過2成，成功帶動區域觀光！

文化局長葉澤山指出，明年水道啟用100年，已著手規畫系列慶祝活動，今年提前為百年暖身，館慶活動透過與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區，組成台南市區域博物館創新發展協作平台，舉辦闖關遊戲，另，豆子劇團成員以環境式互動劇場展現水道歷史，加上灣A麻吉親子彩繪，讓遊客更深入了解博物館文史背景。

配合疫情放寬，戶外遊憩裝置包括戲水池及藝術沙坑也重新開放，吸引大批親子遊客到訪。除了園區各項活動吸睛，趕在館慶前設置的Bebike電動輔助單車也適時發揮作用，讓遊客可以順遊淨水池，也把人潮導入山上區。山上區長余基吉表示，估計這3天業績成長超過2成，公所也將積極開發伴手禮，提供觀光客到此一遊也能採買，帶動山上區觀光產業。