苗栗縣三義木雕藝術節持續在木雕博物館展出得獎作品。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲得木雕薪傳獎得主賴永發。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

來自南投縣民間鄉的新進木雕師吳柏緯，全力投身三義木雕創作世界。（謝明俊攝）

三義木雕界出現多位女性木雕師，許榆葳是其中1位初露頭角的女木雕師。（謝明俊攝）

「2021年三義木雕節系列活動─迴藝傳薪 木藝慢活嘉年華」，最後1天活動適逢圓規颱風來襲，三義地區雖然豔陽高照，但風勢明顯變大，活動在強風中繼續，年輕男女木雕師使出渾身解數，向遊客展現技藝，縣府文觀局表示，活動雖然結束，但全部得獎作品仍繼續在木雕博物館展出，歡迎民眾持續前來觀賞。

今年三義木雕節系列活動的重頭戲木藝慢活嘉年華，在雙10連節首日熱鬧展開，吸引了上千遊客前來，木雕博物館周邊三義水美木雕街及三義交流道等區域，湧進大量人車，包括苗栗市、三義鄉的飯店、民宿都近滿位，這是自5月疫情升級以來，許多未見的觀光人潮重新回流。

縣府文觀局為了這次三義木雕節系列，特別舉辦了第14屆的「2021台灣國際木雕競賽」，共有中國大陸、香港、法國、德國、韓國、日本、馬來西亞、印尼及台灣等9個國家地區木雕好手，共計118件作品參賽，選出59件作品入選展出。

最終得獎名單包括裕隆木雕薪傳獎得主賴俊暐《綻放》、裕隆木雕創新獎得主潘煒中《置身自然》、工藝木雕經典大獎徐書建《沐春》、當代木雕大獎得主李汪澤《生靈塗炭》、工藝木雕類優選得主邱裕翔《魚悅》、劉進文《獅戲球》、吳柏緯《友情》、紀永泓《几双有囍》、李文《苗家風情》，當代木雕類優選得主江慧琳《當時我們》、陳超《憶》、張橋《於雲上》、張望《依偎》、何惠《柔聲細語》，以及臺灣木雕薪傳獎得主，資深且對木雕藝術貢獻的賴永發先生，所有獲獎作品均於三義木雕博物館展出至10月17日。

而在三義木雕博物館內，另有茶席文化體驗及茶器木藝體驗營，以及「2021臺灣國際木雕裝置藝術大展」、「2021臺灣國際木雕競賽作品展」，民眾可避開連假人車潮流，抽空前來觀賞。