斗六市石榴國小根據當地長和宮的媽祖故事改編「斑鳩媽傳奇」。（石榴國小提供）

為了傳神演出「斑鳩媽傳奇」，校方製作許多小道具，如神轎、令旗、小推車等，帶給觀眾身臨其境的視覺感受。（石榴國小提供）

斗六市石榴國小長期推動傳統布袋戲傳承，每年都與指導藝師討論開發有趣的腳本，今年以當地的長和宮媽祖傳說為主題，自創劇本「斑鳩媽傳奇」，還製作許多小道具，日前特地到長和宮前表演，把剛出爐的首演獻給「斑鳩媽」。

石榴國小位於斗六市石榴班地區，祀奉媽祖的長和宮是當地重要寺廟，長和宮媽祖又有「斑鳩媽（祖）」之稱，典故源於長和宮落成當天，在奉迎天上聖母行列途中忽有一隻斑鳩飛到神轎上面駐足不走，後來鑽進媽祖神像的懷裡不見，信徒覺得不可思議，於是暱稱「斑鳩媽」。

石榴國小傳承布袋戲文化多年，曾連續5年獲雲林台灣國際偶戲節小金掌獎，2019年代表雲林縣參加日本飯田國際偶戲節表演，師生每年都會腦力激盪開創新題材。

校長蔡正龍表示，長和宮自落成以來，媽祖照顧百姓的神蹟傳遍鄉里，因此今年就地取材，斗六明星園掌中劇團長洪一郎協助下改編，以「斑鳩媽」救苦救難的故事喚起大家對信仰的虔誠、對土地的熱愛、及對民俗文化的尊重。

他說，為了更能呈現劇情的真實性，校方也很考究，製作許多小道具，如神轎、令旗、小推車等，帶給觀眾身臨其境的視覺感受。後場的伴奏也是創新，太日樂集團長張呈遠及團員協助指導下，本次首次運用打擊樂器，展現既傳統又多元的布袋戲風格。

日前長和宮慶祝天上聖母得道昇天，舉辦9天祈安禮斗法會，石榴國小特別把首演獻給了「斑鳩媽」，7日到長和宮首演前在校內預演一次，全校師生鑑定後感到與有榮焉！

今年因為疫情關係，石榴國小已取消多場演出，校方也感謝長和宮提供展演機會，小朋友們都很開心再次登台。

學務主任張惠娟主任說，這次的展演讓小朋友瞭解石榴班的在地故事，並讓社區民眾回味早期廟口看戲的感覺，更希望藉由校園推廣，讓民眾了本土藝術文化布袋戲之美。