警攻堅查槍毒 意外救出欠債遭囚禁被害人

北市警方上月28日荷槍實彈到西園路一處民宅攻堅，在屋內發現莊姓男子遍體鱗傷，懷疑是嫌犯的同夥，詢問後得知是被主嫌擄來囚禁，逼迫還錢，警方逐層搜索，在同棟大樓逮捕林姓、張姓和周姓嫌犯，並起出安毒、棍棒以及少許子彈，訊後依法送辦，而「順便」救出的莊男，警方受理傷害、妨害自由告訴。

30多歲莊姓男子，與竹聯幫林姓成員有債務糾紛，日前被設局約出，先在新北市五股一處毆打，並押往北市西園路民宅囚禁，要求親友拿錢來贖人。

日前警方聲請搜索票，懷疑林、張擁槍自重，打算在租屋處逮人，現場特勤小組荷槍實彈，攜帶防彈盾牌攻堅，進入屋內看到莊手臂、臉部受傷，遭囚禁在屋內，遭擄的莊男一度以為警方是來救他，當警方詢問林、張去向，他才聲稱積欠35萬元債務，趕緊供稱自己是被害人。

警方隨即清查大樓找到林、張以及周姓同夥，並查獲安毒以及改造子彈，對於，意外偵破一起擄人案件，莊男也立即報案，聲稱自己遭囚禁，警方逮捕林、張，循線追查其他同夥共5人，訊後依恐嚇取財、妨害自由、組織犯罪、毒品等罪送辦。

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