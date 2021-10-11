女性生理用品品牌愛康，為五倍券活動推出「五倍奉還」活動，除了消費者在官網，可以使用綁定五倍券之信用卡付款外，還推出「買五送二十五」吸睛活動，為女孩日常的必需品，可以趁活動期間大補貨。

愛康涼感衛生棉推出限時「五倍奉還」活動，即日起至10月13日上午9點前，在愛康官網下單，只要單筆訂單中購買五包以上任何尺寸之經典款衛生棉，不限付款方式是否綁定五倍券，皆可獲得25片護墊型隨身包；若消費等值產品，同樣可獲得贈品。愛康官網也搭配了數位消費五倍券，於10月8日起，使用綁定之信用卡消費，亦可折抵五倍券。