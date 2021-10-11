水餃不僅料理起來簡單又方便，且料理方式多樣，可以水煮、蒸、炸、煎還能微波，各有不同的口感，有網友買了最貴的冷凍水餃準備煮給女友吃，但要開煮前才發現以前沒有煮過，趕緊上網PO文詢問，貼文一出有內行人表示，冷凍水餃用煎的，不管多難吃都直接升級。

一名網友在PTT表示，他女朋友想吃水餃，於是他買了最頂級的冷凍水餃要給女友吃，迫不及待看女友開心的反應，結果買完才想到自己從小到大還沒煮過水餃，於是著急詢問「到底要怎麼煮，才能煮出最頂級的水餃？」。

貼文一出立刻引起網友討論，許多網友認為用煎的最好吃，「用煎的，不管多難吃的水餃都會直接升級」、「加麵粉水煎鍋貼」、「市售那種冷凍水餃用煎的會好吃點」。

其他網友也紛紛表示，「拿去煎或用蒸的，比水煮好吃多」、「氣炸鍋做煎餃」、「蒸的超簡單，烘焙紙、外鍋一杯水，跳起來就可以」、「微波爐按一按就好了」、「放滾水裡煮」、「現包的水餃要用煮的，冷凍水餃要用煎的」、「直接放在盤子上，用碗架起來，電鍋蒸」。