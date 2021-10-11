台南文旦清香甘甜好滋味，日本學生都喜愛。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

日本茨城縣笠間市友部中學學生進行台南文旦食農教育。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南文旦栽種面積、產量為全台第一，名氣也是響噹噹，為了開拓更多市場，台南市政府與農糧署合作，首次出口文旦供應日本的學校作為午餐水果，並提供文旦的推廣教材，讓當地學生了解食用方式、營養價值及產地資訊等，希望開創外銷新契機。

南市府今年8月25日出口10.5公噸的文旦到日本市場，其中保留33箱給日本茨城縣笠間市友部中學供為營養午餐的水果，這些文旦經產地集貨、分級包裝及嚴格的檢疫作業，當地學生吃到台南來的文旦，回到家跟家長分享，達到行銷宣傳之效。

台南文旦能前進日本學校，台南市長黃偉哲感謝日本茨城縣笠間市長山口伸樹、笠間市台灣辦事處長木下知香、農糧署及麻豆區農會的支持與協助，讓清香甘甜、且富有營養價值的台南文旦，得以在日本進行推廣，期許能藉此擴大日本消費市場。

南市府農業局說明，這次更結合食農教育，傳遞台南文旦食用方式、營養價值及產地資訊，培養日本消費者對台南文旦的認識及喜愛，並推動台灣與日本間的「農業外交」。

台南文旦種植面積為1109公頃，占全台27％，不論面積或產量皆位居全台之冠。南市府農業局農產行銷科長陳崇彝提到，針對台南文旦，每年市府都有不同行銷模式，今年第一次和日本學校合作嘗試，如果效果好的話，未來可以再試試看。