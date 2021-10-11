林智堅（右二）表示，設計力就是國力，大新竹若合併將成立「新竹設計學院」，並在政府部門建立「設計長」制度。（羅浚濱攝）

新竹市長林智堅「大新竹升格請益之旅」第2站，11日參訪位在新竹縣新豐鄉的「森欣實業」，林智堅表示，設計力就是國力，大新竹若合併將成立「新竹設計學院」，並在政府部門建立「設計長」制度，讓設計力翻轉城市，幫產業加值。

林智堅指出，森欣實業以紙器起家，老闆陳昱成對木材情有獨鍾，還成立「蛋牌」，將台灣原生種「相思木」變身製成具競爭力的家具、用品等。

參訪這家企業讓他看見台灣中小企業的動能，他認為，政府應協助企業走向全世界，因此他特別邀請台設院院長張基義共同前來，未來大新竹若合併升格，將與台設院合作成立「新竹設計學院」，並在政府部門建立「設計長」制度，透過設計力導入，幫助產業加值，並邀請都市規畫專家學者，為大新竹遠景擘劃建設藍圖。

林智堅強調，設計力就是國力，新竹市近年透過設計力導入公共建設翻轉新竹市，他以新竹漁港為例，過去那裡是治安死角，透過設計力導入，打造出魚鱗天梯、南寮旅服中心、親子沙灘、波光市集，如今變成全國第5的觀光景點。

竹市去年也主辦「台灣設計展」，讓跨世代、跨族群的市民，都深刻感受到城市的蛻變。

張基義則表示，過去台設院與竹市是好夥伴，不只去年共同舉辦台灣設計展，近年來更透過設計力導入公共建設，改造新竹動物園、新竹火車站，還有校園環境，新竹市在林智堅帶領下已成為「全台設計力的典範」。

他同時指出，設計力能加值企業，新竹有高科技產業、新竹縣有製造業，他也期盼大新竹可以用設計幫助產業加值，再創典範。