6IXTY8IGHT即日起至17日，消費滿1168元即現折120元。（6IXTY8IGHT提供）

女性生理品牌愛康，為五倍券活動推出「5倍奉還」活動。（愛康提供）

女性內在美主攻五倍券商機，EASY SHOP國民內衣店全台門市祭出「一券換一件」活動，憑1張200元或500元振興五倍券即可換購1件價值890元起的指定內衣，「6IXTY8IGHT」則針對實體通路門市推出限定的「五倍券折扣活動」即日起至17日，消費滿1168元即現折120元。

EASY SHOP官網加碼8種折價券放大回饋，即日起可於官網領取，31日截止，即日起在EASY SHOP官網下單即贈送門市100元折價券。 除門市及官網外，EASY SHOP在「momo購物網、蝦皮商城、東森購物網ET Mall、PChome 24h購物、遠傳friDay購物」等各大電商平台EASY SHOP品牌旗艦館，也同步適用振興五倍券支付的消費活動。

內衣服飾品牌6IXTY8IGHT從運動內衣服飾到涼感洞洞罩杯皆備，新品「碎花」系列，以清新的印花設計彰顯女性活力。

除了內在美品牌寵愛女性，女性生理品牌愛康，為五倍券活動推出「5倍奉還」活動，除了消費者在官網，可以使用綁定五倍券之信用卡付款外，還推出「買5送25」吸睛活動，即日起至10月13日上午9點前，在愛康官網下單，只要單筆訂單中購買五包以上任何尺寸之經典款衛生棉，不限付款方式是否綁定五倍券，皆可獲得25片護墊型隨身包。