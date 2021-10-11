中華大學建築與設計學院跨域合作觀光學院、資電學院與人社學院師生，近日共同執行「驛動新埔計畫」，將大學師生的專業與創意能量帶進新埔老街、霄裡溪流域沿線等偏鄉社區，達到在地大學與社區共好的目標。

中華大學指出，該校建築與設計學院跨域合作觀光學院與資電學院、人社學院師生，此次是執行「驛動新埔─啟動霄裡溪沿線聚落的三生創新計畫」，希望藉由做中學的教學模式帶動社區產業的創新與實質環境的改善。

而驛動新埔成果，目前正於中華大學校內的建築學院展覽廳展出，展出作品包括社區規畫及建築空間再利用、花燈協會倉庫的結構檢測、景觀空間設計、在地文創商品及美食的研發等主題，充分展現中華大學各學院的專業領域在新埔社區的創意運用。

中華大學表示，跨域合作是以大墩山農業區閒置的舊仁愛之家對象，由建築系作空間規畫成客家工藝園區，周遭環境由景觀系執行景觀空間設計，未來也將持續與工設系合作推出染藝工坊，與觀光系合作推出背包客棧，以及與餐旅系合作的客家美食工作坊等主題遊憩空間，讓偏鄉社區翻轉歷史、再創生。

除了社區改造外，特色產品的開發也是讓偏鄉社區提高產值的方法之一，經由中華大學師生多次的資料搜集與現場場勘時發現，新埔當地並沒有以文化為主題設計的「玩樂」型遊戲。

因此由景觀系產品設計組的學生落實做中學，並且在課堂中邀請瘋桌遊創辦人兼執行長黃家樺共同深入探討，結合新埔的地方特色、歷史文化與遊戲設計，開發出立體桌遊作品，寄望以趣味性高的遊玩方式讓大眾認識新埔。

另，中華大學於2017年起執行教育部大學社會責任（USR）實踐計畫與水保局農村共創計畫，強化學校與竹苗地區的鏈結與合作，達到「地方關懷、智慧創新」的目標，希望藉由學習的過程，讓學生感受到「被社區需要」，凝聚對社區發展的認同，並研究提出對應的行動方案改善農村產業與實質環境條件，同時緩解人口外流問題。