圓規颱風的超大外圍環流使得北部、東半部大豪雨狂炸，狂風暴雨，然而背風面西半部卻半滴雨都沒下，有網友在PTT貼出氣象局定量降水預報圖後，驚嘆「護國神山」中央山脈實在太罩，直接把西半部的雨擋下來，天氣超好，讓台北人看了想哭，直呼「暴雨中，今年最強颱風。」民間氣象粉專「台灣颱風論壇」更指出，「圓規」是今年台灣最有感的颱風。

因為護國神山擋在中間，導致迎風面東半部雨量紫爆，背風面西半部炎熱無雨。(翻攝自氣象局)

這名網友今天在PTT發文，指出看到氣象局公布的定量降水預報圖後，發現東部、西部兩樣情，東部預測累積雨量紫爆，氣象局預估宜花東24小時累積雨量山區上看400至600毫米，平地恐達到400毫米，北部山區雨量也上看400毫米，但新竹以南卻一滴雨都沒下，只刮強風，讓原PO驚呼中央山脈太狂，「我大護國神山直接把雨擋下來，整個西台灣幾乎都沒下雨」。

圖為風場預報圖，台灣各地持續有9至12級強陣風出現，反而是台灣鼻南南東方 410公里的圓規颱風的風不大。(翻攝自氣象局)

對此，南部網友紛紛留言「雲林風超大，太陽也很大」、「好羨慕大雨，太陽好大快熱死」、「風好大，原來有颱風啊」，讓台北人、東部人看了崩潰，「台北暴雨中，今年最強颱風」、「宜蘭表示，護你個逼逼彈」、「台北大雨中，哭哭」、「東部人不是國人？」、「一個島兩個世界」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文，指出「輕度颱風」圓規反而是今年最有感的颱風，讓許多人超認同，「人在汐止衣服都被吹走了，上次那個放假的還沒被吹走」、「圓規的雨今年最狂暴」、「這個颱風比上次那個五年來最強的璨樹強多了」、「這是今年度像登陸ㄧ樣有規模似的颱風」、「早上7點多上班騎車，差點被風吹到犁田」、「台北真的是刮颱風」、「台中梧棲風超有感，真的贏過璨樹」、「哪怕是輕度颱風，風場大就是王道，小鋼砲的強颱璨樹到旁邊涼快去」。

金門雖然是好天氣，但颱風外圍環流的風大到把疑似測速照相機的桿子吹倒。(翻攝自 台灣颱風論壇FB)

還有網友表示，金門風超大，根本強颱，還拍下疑似測速照相機被吹斷的照片，證實風真的不小，也有網友PO出自家店招牌被風吹到砸下來，也有人貼出路牌斷掉、樹斷掉的畫面，直呼風真的超大。

路牌、監視器都被颱風外圍環流吹垮。(翻攝自 台灣颱風論壇FB)

大樹被颱風吹斷。(翻攝自 台灣颱風論壇FB)