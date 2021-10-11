39歲南韓女神全智賢和金融才子崔俊赫結婚9年，儘管已經是育有2子的人妻，卻仍保養得宜，不管是臉蛋、身材都維持得很好，最近女神睽違5年以電視劇《智異山》回歸小螢幕，在預告中的凍齡美貌掀起熱議，還有網友曬出她13年前的電影截圖做對比。
全智賢月底就將邁入4字頭，看起來仍像20幾歲的少女，《智異山》日前釋出新預告，片中全智賢以烏黑長髮的造型亮相，儘管穿著登山服，隨意紮起馬尾，儘管在戲中上山下海的，仍抵擋不了她的女神美貌，一舉一動都散發出超強魅力，就有網友將預告中的全智賢片段都做成動圖。
有網友將動圖和2008年她演出電影《我的超人男友》中的劇照做對比，當時全智賢一樣留著黑色長髮紮起低馬尾，網友也忍不住傻眼問，「難道只有我在變老？」事實上，近年來全智賢將重心放在家庭上，僅有客串影集《屍戰朝鮮》第二季，以及推出外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》。
全智賢上次出演電視劇已經是5年前，這次《智異山》和《屍戰朝鮮》朱智勛合作，一同演出智異山國立公園守林員，編導陣容也來頭不小，分別為《鬼怪》導演李應福和《屍戰朝鮮》編劇金銀姬，內容講述2名守林員攜手揭開智異山中的秘密，創新題材令人期待。
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