台中市捷運等交通建設到位，房市行情受惠。（盧金足攝）

為抑制炒房，政府出重手，但隨著國內疫情控制得宜，在逐步放寬管制後，市場買氣陸續回籠，9月再度突破4000戶交易量能，前三大交易熱區為西屯區、北屯區及太平區。

大台中房市交易動態資訊平台發布10月大台中房市，建物買賣移轉登記數量，今年9月買賣登記棟數為4011棟，與上月相比大增36.9％，比去年同月減少17.6％，今年截至目前為止，單月交易低點落在7月，原因之一是本土疫情衝擊，國內實施三級警戒，市場交易出現短暫停滯。

7月份實價登錄資料顯示，台中市整體建物買賣交易仍以住宅大樓及透天厝產品為主，其成交數量比例分別為47.4％與27.8％，金額比例分別為37.6％、39.5％，今年7月建物交易總金額為約316.3億元。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠指出，央行基於銀行不動產貸款增幅仍大為由，進行第三波打炒房措施，然而檢視目前的房市環境，以推案供給方角度來看，即便地價節節高漲，甚至屢創當地新高價，還是不乏多組人馬競相搶地。

陳孟筠地價翻倍節節上漲，政府雖然下令限縮購地貸款成數，但土地單價持續上揚，即便新制上路可申貸額度從六成五降至六成，最後核貸出來的金額仍會高於打炒房前，不動產新增貸款金額依舊會往上攀升，無法有效達成控制貸款增幅的良意。

低利率措施加上房市暢旺格局，購置住宅貸款及建築貸款雙雙走高，惟須注意的是，受限於《銀行法》「住宅建築及企業建築放款」限額規定，若銀行放款水位達到臨界點時，恐將產生排擠效應，辦理貸款的門檻將會提高。

大台中房市交易動態資訊平台直言，甚至可能出現銀行放款額度僅保留給VIP客戶申貸的情形，建議民眾出手買房或購地前，應先了解配合銀行的相關貸款規定，以免變成貸款孤兒。